Incendio alla discarica (FOTO e VIDEO), operazione ancora in corso, rogo sotto controllo ma necessarie ancora ore per spegnimento

TRENTO. Sono ancora in corso le operazioni per estinguere il grande incendio divampato alla discarica di Ischia Podetti. Il fuoco è stato circoscritto ma sono necessarie ancora ore prima del completo spegnimento.

L'incendio è sotto controllo ma le amministrazioni comunali di Trento e di Lavis invitano ancora la popolazione residente nella parte nord "a mantenere le finestre chiuse e a limitare gli spostamenti. In caso di spostamenti utilizzare mascherina Ffp2" e "in via precauzionale si chiede di evitare di raccogliere e di consumare gli ortaggi dell'orto". Chiusa in entrambe le direzioni la pista ciclabile che costeggia l'area dell'intervento.

A fronte dell'evento e per ragioni sicurezza, il Comune di Lavis ha annullato gli eventi previsti al parco mentre i vigili del fuoco volontari girano per le strade di Meano (la località maggiormente investita dal fumo) per invitare a chiudere le finestre. La Centrale d'emergenza invita invece fortemente i cittadini a non utilizzare il numero 112 per chiedere informazioni sull'evento: "E' importante che il numero unico di emergenza rimanga libero per le situazioni effettivamente critiche".

Le attività proseguono senza tregua: i vigili del fuoco procedono per settori, spengono una parte dei materiali, poi li allontanano dal fuoco e passano al settore successivo.

L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, mercoledì 10 agosto, quando sono state avvertite delle forti esplosioni: si è levata una densa colonna di fumo e poi sono divampate le fiamme, visibili anche a grande distanza.

Le fiamme hanno attaccato del materiale ingombrante depositato in una zona del piazzale della discarica. Sono una quarantina i vigili del fuoco dei corpi di Lavis, Gardolo, Romagnano, Cognola e i permanenti di Trento operativi per fronteggiare il grosso incendio che si è sviluppato nella zona di Trento Nord. Presenti sul posto anche il personale Appa e altri tecnici.

