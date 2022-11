L'esplosione nella notte e un'auto con a bordo i malviventi in fuga. Indagine della polizia sul colpo alle Poste a Martignano

TRENTO. Sono in corso le indagini della Polizia per individuare il gruppo di malviventi che nella notte tra sabato e domenica hanno fatto esplodere il bancomat delle Poste di Martignano. Un assalto che, secondo le ricostruzioni, è avvenuto pochi minuti prima delle 2.

Una forte esplosione è stata avvertita anche dai residenti della zona che si sono svegliati in piena notte. Alcuni avrebbero visto un'auto di grossa cilindrata in fuga. Il botto avrebbe anche danneggiato un'auto che si trovava parcheggiata vicino all'ufficio postale.

Nella fessura dello sportello sarebbe stato inserito dell'esplosivo per farlo saltare.

In pochi minuti sul posto è arrivata anche una volante della Questura di Trento e successivamente la scientifica. Sono iniziate le indagini per riuscire a rintracciare i malviventi che potrebbero essere in due.

Sono ora al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere della zona per cercare di rintracciare il mezzo usato per il colpo e i responsabili.