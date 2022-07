Madre e figlia investite sulla Gardesana da un furgone, in gravi condizioni una 71enne

BRENZONE. Madre e figlia investite mentre attraversavano sulla Gardesana: la prima è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Trento in gravi condizioni la seconda, invece alla Pederzoli di Peschiera. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, sulla statale 249 ad Assenza nel comune di Brenzone.

Travolte da un furgone bianco guidato da un cinese di 40 anni residente a Torri del Benaco entrambe sono state sbalzate al suolo rimanendo ferite. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine ma sembra che le due donne, due turiste provenienti dalla Lombardia, stessero attraversando sulle strisce pedonali.

Ad avere la peggio la donna più anziana, di 71 anni. Per lei l'impatto è stato rovinoso con i colpi subiti prima contro il furgone e poi nella caduta al suolo che hanno provocato gravi ferite. Sul posto è arrivato l'elicottero con il personale sanitario oltre all'automedica e un'ambulanza. La donna è stata elitrasportata in codice rosso all'Ospedale di Trento. Ferite più lievi per la figlia, di 43 anni. Illeso il guidatore del furgone che era diretto a Malcesine per il mercato.