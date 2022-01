Malore durante la gara di corsa, è morto il 12enne Carlo Alberto

Il ricovero immediato in terapia intensiva del reparto di cardio-chirurgia dell’ospedale di Treviso non sono bastati a salvare la vita al giovanissimo atleta colpito da un arresto cardiaco domenica durante una gara campestre. La Fidal: "La notizia del decesso lascia sgomenti e attoniti"

VITTORIO VENETO. Carlo Alberto non ce l'ha fatta. Il cuore del 12enne atleta delle “Fiamme oro” di Padova ha smesso di battere nelle scorse ore all'ospedale di Treviso. E' qui che domenica era stato ricoverato d'urgenza dopo essere rimasto vittima di un arresto cardiaco mentre stava partecipando ad una corsa campestre. (QUI L'ARTICOLO)

Improvvisamente si è accasciato al suolo e il suo cuore ha smesso di battere per alcuni minuti. Immediatamente gli erano stati prestati i primi soccorsi che lo avevano rianimato ma il ricovero immediato in terapia intensiva del reparto di cardio-chirurgia dell’ospedale di Treviso non sono bastati a salvare la vita al giovanissimo atleta.

Una tragedia che ha colpito un'intera famiglia. La notizia della morte ha fatto piombare nello sconforto anche un'intera comunità e il mondo sportivo veneto.

“Carlo Alberto non ce l’ha fatta” scrive ieri sera la Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera. “Il giovane atleta padovano, colpito da un malore domenica a Vittorio Veneto (Treviso), durante una gara del 37° Cross Città della Vittoria, è stato dichiarato morto in serata”.

“La notizia del decesso lascia sgomenti e attoniti. Ai famigliari di Carlo Alberto vanno le più sentite condoglianze da parte del presidente del Comitato regionale della Fidal, Francesco Uguagliati, e dell’atletica veneta tutta. Il presidente Uguagliati, a nome dell’intero movimento regionale, esprime anche un sentimento di particolare vicinanza al Gs Fiamme Oro Padova, società che da qualche mese aveva accolto Carlo Alberto tra i propri tesserati”.