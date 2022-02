McDonald's cerca 21 nuovi dipendenti tra Trento e Rovereto: ecco come inviare la propria candidatura

Il colosso americano del fast food cerca 21 nuovi dipendenti in Trentino, 14 a Trento e 7 a Rovereto, all'interno di un piano di crescita che prevede l'assunzione di 5mila persone in tutto il Paese

TRENTO. McDonald's cerca personale in Trentino: aperte 21 posizioni tra Trento e Rovereto. In particolare, il colosso americano del fast food cerca 14 nuovi dipendenti per il capoluogo e 7 per la Città della quercia, all'intero di un piano di crescita nazionale che prevede per quest'anno l'assunzione di 5mila nuovi addetti in tutta Italia.

“Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti – scrive la catena – rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l'azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald's offre un'opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida”.

É possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito di McDonald's, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del curriculum. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald's e invitati a un colloquio individuale, che sarà l'occasione per ottenere tutte le informazioni sull'azienda e sul lavoro in McDonald's. Ecco i link per ottenere ulteriori informazioni e per candidarsi.