Meteo Trentino, luglio temperature al di sopra della media di 3,3 gradi. Quasi assente la pioggia per 24 giorni

TRENTO. Luglio con temperature elevate, a Trento Laste si è registrato anche un record con una temperatura minima assoluta del mese di 16,4 registrata il 9 luglio ed il record precedente era 16 gradi nel 1967. Questi alcuni dati sull'analisi effettuata da Meteo Trentino per il mese di luglio.





Un mese, è stato spiegato, con temperature molto superiori alla norma anche se la media mensile è stata ovunque poco inferiore al massimo: il luglio più caldo è stato quello del 2015, fatta eccezione per Trento Laste dove il record, seppur di solo un decimo di grado, è ancora quello del luglio 1950. A Predazzo e Tione si è invece misurata la temperatura massima mensile più alta delle rispettive serie storiche.

LE TEMPERATURE

Analizzando nello specifico le temperature, la media mensile di luglio è stata di 26,3 gradi, di 3,3 gradi superiore alle media storia. Solo nel 1950 si è registrato un valore superiore e si è arrivati a toccare i 26,4gradi. La temperatura massima del mese, pari a 37,4 gradi, è stata toccata il giorno 25 e risulta superiore di ben 3 gradi alla media delle massime, che è di 34,4 gradi, ma inferiore al record di 40,4 gradi misurato il 6 luglio 1952.

LA SICCITA'

Luglio sarà ricordato anche per le scarse precipitazioni fino al giorno 24, per il perdurare quindi del periodo siccitoso e per gli incendi che si sono verificati in diversi boschi soprattutto prima delle precipitazioni iniziate il giorno 25.

Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1,0 mm, è stato di 6, inferiore al valore medio di 8. Dall’inizio del 2022 non si è ancora registrato un mese con valore cumulato superiore a quello medio storico.

Qui il report completo