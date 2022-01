Miss Escort 2021: Trento sale sul podio e Bolzano entra nella top ten

TRENTO. É di Trento la terza classificata nella graduatoria di Miss Escort 2021 per Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa: Angie Thai chiude il podio in un anno in cui, dice il sito, il mercato del sesso a pagamento è risultato in crescita. La classifica è stata realizzata partendo dalle esperienze degli utenti e prendendo in considerazione il numero delle recensioni ricevute nel 2021 e il relativo punteggio, oltre al grado di affidabilità delle recensioni stesse. “Le escort così vengono premiate direttamente dagli utenti – precisa Escort Advisor – proprio attraverso il racconto delle loro esperienze”.

La più votata e la più gradita è risultata Alessia da Palermo, al secondo posto Isabella da Como e poi sull'ultimo gradino del podio Angie Thai, di Trento. Nelle prime 10 posizioni (precisamente all'ottava) si trova anche “Massaggi Vip” da Bolzano.

“Se il 2020 è stato un anno di incertezza e, si potrebbe dire, di transizione – spiega Escort Advisor analizzando la situazione attuale – il 2021 ha mostrato un consolidamento di alcune tendenze”. Parlando della media dei prezzi, la Provincia di Bolzano si trova al quinto posto per fascia di costo mentre il Trentino al settimo.

Prendendo in considerazione il periodo pre e post pandemico, l'arrivo del Coronavirus, spiega Escort Advisor: “Ha modificato le abitudini degli italiani e la ricerca delle escort è cambiata: nel 2018 e nel 2019 il periodo in cui la parola escort aveva più ricerca era durante la settimana tra Natale e Capodanno, dopo il primo lockdown (nel quale il numero di ricerche è crollato ndr) il maggior numero di ricerche si ha nella settimana di ferragosto”.