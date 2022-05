Offri o cerchi lavoro? Con il Dolomiti la nuova piattaforma per avvicinare domanda e offerta e trovare un'occupazione

Il Dolomiti lancia un nuovo servizio per tutti quelli che offrono e cercano un lavoro. Un modo per aumentare esponenzialmente la visibilità dei propri annunci grazie ai numeri de il Dolomiti e dei suoi canali social

TRENTO. Nuovo servizio de il Dolomiti per mettere in contatto chi offre lavoro e chi lo cerca. Una piattaforma facile da utilizzare e agile da condividere per avvicinare domanda e offerta. In un contesto sempre più in cambiamento con il Covid e la guerra in Ucraina che hanno stravolto tutto compreso il mercato del lavoro e la crescente digitalizzazione degli utenti con la vetrina de il Dolomiti sarà più semplice proporsi e proporre raggiungendo migliaia di persone ogni giorni.

Il Dolomiti, infatti, è oggi tra i primi strumenti di comunicazione del Nord Est, tra i primi mille siti italiani con in media 3,5 milioni di pagine visualizzate al mese e oltre 60mila utenti unici al giorno. Il tutto senza attingere ai contributi pubblici all'editoria ma basandosi solo su risorse provenienti dalla pubblicità dei privati. Una precisa scelta editoriale per poter rimanere liberi da ogni forma di controllo o ingerenza esterna.

Una crescita costante da quando, il primo settembre 2016, ha ''acceso'' la sua informazione partendo dal Trentino per poi espandersi in tutta l'area dolomitica e del Garda. Una crescita costante andata di pari passo sui social dove oggi conta più di 80mila follower su Facebook con una crescita media di più di 1.000 nuovi ''amici'' al mese. E ci sono, poi, le altre piattaforme social di più ''recente'' presidio da parte de il Dolomiti: Instagram (con oltre 7.000 follower), Telegram (con circa 1.300 iscritti al canale), Twitter (circa 2.700 utenti) e Youtube (con oltre 7.500 iscritti).

E dopo la piattaforma dedicata ai Necrologi, che ha cambiato anche culturalmente l'approccio collettivo a questo tipo di servizio spostandolo dalla carta al digitale con gli enormi vantaggi che ne conseguono per gli utenti in termini di costi, visibilità, sostenibilità ambientale e qualità editoriale che la rete può dare rispetto al cartaceo, ecco la piattaforma Lavoro. QUI trovate i primi annunci e QUI la descrizione del servizio con la possibilità di aggiungere i vostri. (Per informazioni: [email protected]).