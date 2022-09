Sei anni, 100mila lettori al giorno e tante novità (dal podcast con Condominio 101 a ''Mondo Aquila'' alle nuove sezioni geolocalizzate): il Dolomiti cresce ancora

Nati il primo settembre 2016 da allora siamo e restiamo liberi (anche dai contributi pubblici all'editoria), gratuiti (tutti i servizi sono accessibili per tutti i lettori), e sempre più capillari. Oggi il Dolomiti è tra i primi organi di informazione del Nord Est con oltre 6 milioni di pagine visualizzate medie al mese e un'area di azione che ruota a cavallo tra le montagne lombarde, venete, trentine e altoatesine. Ecco novità e sorprese per un'informazione sempre più di qualità e impatto sulla comunità

TRENTO. Sei anni e non sentirli. Sei anni da festeggiare con 100mila persone ogni giorno, e con una media di 6 milioni di pagine visualizzate al mese. Tanti sono i lettori che quotidianamente si informano con il Dolomiti e che di mese in mese (non possiamo che ringraziarvi) crescono sempre di più scegliendo il Dolomiti e trasformandolo in uno dei principali organi di informazione del Nord Est e tra i primi player assoluti nell'areale che ruota tra i ''monti'' a cavallo di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Il Dolomiti compie sei anni restando fedele ad alcuni principi cardine della filosofia che ha spinto quattro ragazzi poco più che trentenni a lanciarsi in un'avventura cominciata in una stanza di 40 metri quadrati, senza riscaldamento e con a disposizione poco altro che quattro pc, tanto entusiasmo e voglia di fare un'informazione ''diversa''. Diversa prima di tutto perché libera, in tutto e per tutto come è ancora oggi e come dovrà sempre essere: lontani da qualsiasi contributo pubblico all'editoria, senza padroni ingombranti o categorie economiche a segnare la linea, né autonomi né indipendenti ma semplicemente liberi.

Liberi anche di sperimentare e allora ecco che dai prossimi giorni noterete un po' di novità che andranno ad arricchire il nostro giornale. Vedrete dei tasti che permetteranno di personalizzare la home page de il Dolomiti in base all'area di interesse: partiamo con la Provincia di Belluno (tasto Belluno), la città di Trento (tasto Trento) e l'area della Vallagarina con la seconda città del Trentino, Rovereto (tasto Vallagarina). Un servizio in più per semplificare la ricerca delle notizie e non perdersi quelle che riguardano il proprio territorio. Qui sotto potete vedere cosa cliccare su desk e su mobile. Tornate in home e...provare per credere.

Sulla ''nave'' de il Dolomiti salgono poi a bordo, da quest'anno, i ragazzi di Condominio 101, al secolo Caterina Moser, Max Cadrobbi, Fabrizio Lettieri e Francesco Cestari. Chi sono? Semplicemente sono il podcast più figo che c'è e imparerete a conoscerli da subito con un piccolo speciale elezioni dedicato ai candidati alla Camera sulla città di Trento per i quattro poli nazionali. A questa novità si aggiunge una sezione tutta dedicata al ''Mondo Aquila Basket'' per sapere tutto, ma proprio tutto, quel che succede al team di Lele Molin e al ''mondo'' che ruota intorno alla squadra che rappresenta tutti i trentini nella massima serie nazionale della Lega Basket e in Europa in Euro Cup.

E poi? Poi ci sarà il focus ''calcistico'' sulla squadra dell'Università di Trento (il CusUniTrento) che è iscritta al campionato di Seconda Categoria e che seguiremo per tutta la stagione passo passo in un progetto che tra psicologo di squadra e match analyst si annuncia essere tra i più interessanti e curiosi del panorama locale con grandi ambizioni anche di coinvolgimento della popolazione studentesca. E poi? Poi il Dolomiti allarga i suoi orizzonti sul mondo della montagna con Pietro Lacasella, blogger molto conosciuto nell'ambiente che gestisce la seguitissima pagina Facebook AltoRilievo/Voci di Montagna, e sull'ambiente con i ragazzi del collettivo Ci sarà un Bel Clima. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, Telegram: i canali social sono tutti presidiati da il Dolomiti con pagine e profili sempre più forti e seguiti ma al tempo stesso continuano le partnership anche sugli eventi del territorio, le grandi rassegne e i festival da seguire da vicino e in presa diretta (spesso con le dirette sui canali social).

Sei anni, e non sentirli, di impegno e passione per garantire a voi lettori, gratuitamente, un'informazione sempre di più alta qualità, attenta e approfondita grazie anche a voi, ai vostri consigli, alle vostre correzioni quotidiane, alle vostre segnalazioni. Continuate così e noi cercheremo di migliorare sempre di più in un percorso, speriamo, di crescita, anche culturale, reciproca.