Il Dolomiti, anno record con oltre 57milioni di pagine visualizzate: ecco quali sono i 10 articoli più letti dell'anno e i 3 video più visti su Youtube

E' stato l'ennesimo anno di crescita per il Dolomiti (fondato il primo settembre 2016 e oggi tra le principali testate del Nord Est). Ecco qualche dato e i numeri sugli articoli più letti e i video più visti. Buon anno a tutti

TRENTO. Anno record per il Dolomiti che chiude il 2022 con poco più di 57milioni di pagine visualizzate (8 in più rispetto al precedente record quando il Dolomiti era entrato stabilmente tra i primi 500 siti italiani) e una media di 3.02 minuti di lettura su ogni pagina (quindi un tempo più che consono alla lettura del singolo articolo o per apprezzare video e podcast).

Dati che confermano il quotidiano online tra i media più seguiti non solo della regione Trentino Alto Adige ma di tutto il Nord Est. E agli straordinari risultati del sito si affiancano anche i dati di crescita sia sui canali social (da Facebook a Instagram passando per Telegram, Twitter e Linkedin) e su Youtube: qui il canale de il Dolomiti, solo negli ultimi 28 giorni, ha contato quasi 7milioni di visualizzazioni (6,9) con una crescita di iscritti di 6.118 persone.

In questo quadro quali sono gli articoli più letti e i video più visti? Abbiamo stilato la lista dei primi 10, grazie ad Analytics e allo stesso Youtube. Buona lettura e visione.

1) ''Ho tolto più di una decina di zecche dalle gambe di una giovane escursionista'', l'appello: ''Prestate attenzione'' quest'anno sono particolarmente numerose con 376.563 visualizzazioni (rappresenta lo 0,66% del traffico totale sul sito)

2) IL VIDEO. Nevica sul Monte Rosa e la montagna e suoi ghiacciai ''respirano'' con 310.410 visualizzazioni (rappresenta lo 0,54% del traffico totale sul sito)

3) IL VIDEO. Il boato e poi la nube di polvere visibile a valle: la frana nel Gruppo della Marmolada ''vista'' live con 189.760 visualizzazioni (rappresenta lo 0,33% del traffico sul sito)

4) Una decina di zecche addosso dopo la passeggiata: ''Ormai si trovano pure sopra i mille metri''. Anche a Povo la scuola dell'infanzia lancia l'allerta con 174.612 visualizzazioni (rappresenta lo 0,31% del traffico)

5) Nicolò Zavatta il 22enne tra i dispersi della Marmolada, la foto condivisa dal papà: “Il sogno di un vero alpinismo ti ha portato sui fianchi della Regina” con 120.103 visualizzazioni (rappresenta lo 0,21% del traffico)

6) Due morti in 8 giorni sulla stessa ferrata, l'esperto: ''La Santner era considerata facile ma i tempi sono cambiati. Troppi punti senza cordino''. Il Cai: ''C'è preoccupazione' con 117.142 visualizzazioni

7) IL VIDEO. Cascate impressionanti e un fiume enorme: è il ghiacciaio che si scioglie a una velocità da record con 113.302 visualizzazioni

8) Tragedia della Marmolada, anche Nicolò Zavatta vittima della tragedia. La conferma del Ris: ''I deceduti sono 11. Non ci sono elementi per pensare ad altri dispersi'' con 111.006 visualizzazioni

9) “La Casina” trionfa a “4 Ristoranti” di chef Borghese. La titolare: “Quello che è stato ripreso è tutto reale. Abbiamo valorizzato al massimo i prodotti locali e il territorio" con 107.957 visualizzazioni

10) Due caccia nei cieli del Trentino e del Veneto, l'Aeronautica conferma: ''Eurofighters del 51° stormo. Intercettato un aereo sconosciuto ai radar'' con 107.443 visualizzazioni

Ed ecco i primi 3 video di Youtube visti negli ultimi 365 giorni

1) L'incredibile discesa di un canalone di due camosci: sembrano volare sulla neve tanto sono veloci

4milioni di visualizzazioni

2) Un masso crolla dall'alto e piomba sul ghiacciaio passando vicino agli escursionisti

quasi 1,5milioni di visualizzazioni

3) L'elicottero fa un giro su sé stesso e rischia di precipitare

878mila visualizzazioni