Perde il controllo dell'auto, sbatte contro il guardrail e si rovescia in mezzo alla statale (FOTO): soccorso un 67enne

TRENTO. Ha perso il controllo dell'auto che si è rovesciato di lato in mezzo alla strada. Momenti di paura per un conducente, uscito fortunatamente illeso dall'incidente. Qualche disagio alla viabilità con la circolazione deviata per permettere l'intervento dei soccorsi.





L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, sabato 6 agosto, lungo la strada statale 12 all'altezza del ponte di Ravina.





Anche a causa del fondo stradale reso sdrucciolevole dalla pioggia, un 67enne ha improvvisamente perso il controllo del veicolo.





A quel punto il mezzo ha iniziato a sbandare e dopo aver sbattuto violentemente contro il guardrail si è rovesciato su un lato.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Ravina e polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.





Le forze dell'ordine e i pompieri hanno isolato e messo in sicurezza l'area, l'auto è stata stabilizzata e bloccata sul guardrail mentre il conducente è stato aiutato a uscire dall'abitacolo.





Il 67enne è stato affidato alle cure del personale sanitario. Dopo una prima assistenza sul posto, fortunatamente non si è resa necessaria l'ospedalizzazione.





Qualche disagio alla circolazione, il traffico è stato deviato sulle altre direttrici per permettere l'intervento degli operatori tra messa in sicurezza, cure, rilievi e rimozione della vettura.