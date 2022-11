Rapinati e minacciati con una pistola in piazza Venezia a Trento: indagano i carabinieri

Le vittime sono tre giovani che si trovavano in piazza Venezia a Trento: avvicinati da alcuni coetanei sarebbero stati minacciati con una pistola

TRENTO. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, 4 novembre, quando i carabinieri sono intervenuti in piazza Venezia a Trento per una rapina.

Secondo quanto riferito dai tre ragazzi vittime dell’aggressione un paio di coetanei li avrebbero avvicinati per poi minacciarli con una pistola. A quel punto i tre ragazzi hanno consegnato i soldi che avevano in tasca, dopodiché hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Nel mentre uno dei ragazzi sarebbe anche stato malmenato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che confermano di aver avviato delle indagini dopo aver raccolto una denuncia. Al momento i presunti rapinatori non sono stati ancora rintracciati e resta da capire se l’arma usata per minacciare i coetanei fosse o meno vera. Ad ogni modo i militari sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda.