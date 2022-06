Risolto il giallo del cadavere trovato nei boschi della val di Fiemme, il test del Dna conferma l'identità: si tratta di Andrea Girardi

Il corpo era stato trovato a inizio maggio nei boschi di Molina di Fiemme. La svolta nelle indagini quando un amico ha riconosciuto i tatuaggi mandati in onda dalla trasmissione "Chi l'ha visto?". La conferma dai Ris di Parma

CAVALESE. E' arrivata l'ufficialità sull'identità del cadavere ritrovato nei boschi della val di Fiemme, il corpo è di Andrea Girardi, 44enne originario di Villadose in Veneto. A conferma di quanto emerso negli scorsi giorni (Qui articolo) i risultati del test di Dna.

La svolta nelle indagini è arrivata quando un amico ha riconosciuto i tatuaggi che erano stati mandati in onda anche dalla trasmissione televisiva “Chi l'ha visto?”. Da qui i contatti con il programma di Rai3 e poi con i carabinieri di Cavalese che dopo le opportune verifiche sono riusciti a rintracciare la famiglia per prendere i primi contatti.

La comparazione del Dna estratto dalla salma rinvenuta nei boschi di Molina di Fiemme con il profilo genetico dei genitori ha dato esito positivo; questo ha consentito ai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Cavalese di identificare il copro in Andrea Girardi di 44 anni.

La conferma è arrivata nella mattinata odierna dal Ris-Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma. I militari dell'Arma hanno provveduto a informare i familiari circa l’esito dell’accertamento.



Il 44enne era stato trovato senza vita il 2 maggio scorso in un giaciglio di fortuna, senza documenti. Era stato trovato in località Presepio, nel territorio comunale di Castello-Molina di Fiemme, in avanzato stato di decomposizione.

L'allarme era stato lanciato da un ragazzo che si trovava sul posto per una passeggiata con il proprio cane. L’ultimo a vederlo, a settembre 2021, è stato un residente della Val di Fiemme, con il quale il polesano ha scambiato qualche parola, dicendo di essere veneto.