Giallo nel bosco, trovato un cadavere. Indagini dei carabinieri per risalire all'identità

CAVALESE. Un corpo senza vita di una persona è stato ritrovato nella serata di ieri nei boschi di Molina di Fiemme. Non sono molti gli elementi che al momento sono stati forniti.

L'allarme è stato lanciato da una chiamata nella quale si riferiva di un cadavere in una zona impervia del bosco.

Da qui l'intervento immediato dei carabinieri che sono riusciti a portarsi sul posto solo a tarda ora proprio perché non semplice da raggiungere.

Dalle prime analisi fatte il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe di un uomo. Non si conoscono ancora i motivi per i quali si troverebbe in quel posto e nemmeno, al momento, le cause della morte.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per cercare di chiarire quello che è successo e anche l'identità della persona.