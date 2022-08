Rogo alla discarica di Ischia Podetti, il Comune: “Riapre domani il lido esterno della piscina di Trento Nord”

TRENTO. Dopo la riunione tecnica di questa mattina (11 agosto) via libera dal Comune di Trento per la riapertura da domani delle vasche esterne e della zona prato della piscina di Trento Nord. Le zone all'aperto dell'impianto erano infatti state precauzionalmente chiuse in mattinata (Qui Articolo), spiega l'Amministrazione del capoluogo, ma dopo il rientro dell'allarme (Qui Articolo) da domani “l'attività della piscina ritorna dunque alla normalità”.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli aveva spiegato nelle ultime ore che, sulla base delle ultime valutazioni effettuate dai tecnici: “Non è più necessario chiudere le finestre o adottare particolari accortezze quando si sta fuori casa” nelle zone interessate dalla densa nube di fumo nero che si è sprigionata ieri dopo l'incendio nella discarica. Via libera dunque, ha specificato il primo cittadino: “A chi frequenta parchi, la piscina esterna di Trento Nord o le ciclabili”.

Non ci sarebbero insomma rischi per la cittadinanza, ma le autorità hanno comunque invitato la popolazione, per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura presenti in orti e giardini della zona a “lavare accuratamente con l'acqua i prodotti”. Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri ed ha interessato un deposito di 560 tonnellate di materiale ingombrante all'interno della discarica di Ischia Podetti (Qui Articolo).