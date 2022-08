Schianto tra un furgone e una corriera: il mezzo resta in bilico e una persona rimane incastrata tra le lamiere

Si è verificato un violento schianto tra un furgone e una corriera di Trentino Trasporti. Un veicolo in bilico e un 48enne è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo

ALA. Grave incidente in Vallagarina, schianto tra un furgone e una corriera: un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo.

L'allerta è scattata intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 12 agosto, lungo la strada provinciale 90 all'altezza del centro abitato di Santa Lucia di Ala.

C'è stato un tamponamento tra un furgone e un mezzo di Trentino Trasporti: un 48enne è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Un impatto violento con il furgone che è uscito in parte dalla carreggiata per rimanere in bilico e appoggiato alla corriera.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza della Stella d'oro Bassa Vallagarina, i vigili del fuoco di Ala e la polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Le forze dell'ordine hanno isolato l'area mentre i pompieri hanno prima stabilizzato il mezzo e poi hanno liberato il 48enne dalle lamiere mediante l'uso delle pinze idrauliche.

Una volta estratto, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario. Fortunatamente l'uomo non sembra grave, anche se è stato trasferito all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

Disagi alla viabilità, il traffico è stato deviato per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi in piena sicurezza tra cure, rilievi e rimozione dei mezzi incidentati.