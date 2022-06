Sono riprese le ricerche al confine tra Veneto e Trentino di Gianni Sadocco, il 60enne scomparso dopo essere uscito di casa per un'escursione

VICENZA. Sono riprese nelle scorse ore, nel confine tra Veneto e Trentino, le ricerche di Gianni Sadocco, l’escursionista di Monselice scomparso il 12 novembre 2020 a passo della Borcola.

Le ricerche sono riprese nella zona di monte Pasubio. Impegnati i vigili del fuoco del comando di Vicenza con il personale del reparto volo di Venezia del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e con la collaborazione del personale del soccorso alpino e i carabinieri.

Gli operatori si sono divisi in più squadre verificando alcuni canaloni le cui coordinate sono state trovate nel computer dell’uomo e che fino ad ora non erano state controllate. Purtroppo, però, l'esito delle ricerche è stato negarivo.

Gianni Sadocco, sessantaduenne di Monselice, in provincia di Padova, è scomparso a circa metà novembre del 2020. L'uomo era uscito di casa per un'escursione nella zona del Passo della Borcola, dove è stata ritrovata parcheggiata la sua auto (QUI L'ARTICOLO). Da quel momento, però, di lui non si sono avute più notizie.