Terribile incidente: una bimba piccolissima investita da un'auto. Decollato l'elicottero in emergenza

La piccola sarebbe rimasta sotto il mezzo fino all'arrivo dei vigili del fuoco per essere affidata alle cure del personale sanitario. Le operazioni dei soccorritori sono in corso. QUI AGGIORNAMENTO

MEZZOLOMBARDO. Gravissimo incidente in piana Rotaliana, una bimba piccolissima di circa 1 anno è stata investita da un'auto e poi è rimasta incastrata sotto il veicolo. Dalle prime testimonianze sarebbe stata liberata dai vigili del fuoco e sono attualmente in corso le attività dell'equipe medica.

L'allerta è scattata intorno alle 18.45 di oggi, lunedì 16 maggio, in via Rotaliana nel centro abitato di Mezzolombardo.

Non è ancora chiara la dinamica ma secondo le prime ricostruzioni, una vettura in manovra sulla rampa del garage di un condominio ha investito una bimba con la piccola che è rimasta bloccata sotto il mezzo.

A lanciare l'allarme è stato un familiare e subito si è attivata la macchina dei soccorsi: tempestivo e rapido l'arrivo di ambulanza, vigili del fuoco di Mezzolombardo e carabinieri.

Le condizioni della piccola sono apparse fin da subito molto gravi e da Trento è decollato l'elicottero che nel giro di pochi minuti è atterrato in località.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno liberato la piccola, affidandola all'equipe medica. Il personale sanitario è impegnato nelle manovre per stabilizzarla e per provvedere al trasferimento d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le operazioni sono in corso.

