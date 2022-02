Traffico sulla Valsugana in tilt tra treni sospesi (per rimuovere il mezzo pesante rovesciato) nel fosso e autoarticolati in difficoltà perché senza catene

La sospensione della circolazione della ferrovia si è resa necessaria per la rimozione dell'autoarticolato che è finito fuori strada e che si è rovesciato in un fosso con la perdita del carico. Code e rallentamenti lungo la statale 47 della Valsugana tra Pergine e Grigno per i controlli ma soprattutto per i mezzi pesanti in difficoltà in quanto sprovvisti delle dotazioni invernali

PERGINE. La Valsugana in tilt tra traffico ferroviario bloccato e controlli lungo le strade per la verifica delle dotazioni invernali dei mezzi pesanti e delle vetture.

La sospensione della circolazione della ferrovia si è resa necessaria per la rimozione dell'autoarticolato che è finito fuori strada e che si è rovesciato in un fosso con la perdita del carico.

Un 57enne è stato liberato dalle lamiere della cambia e trasferito all'ospedale di Borgo per accertamenti (Qui articolo). Complesse le attività di rimozione del mezzo pesante.

E' in corso l'intervento con l'autogrù per risolvere definitivamente la criticità. Il mezzo di soccorso, però, è costretto a posizionarsi a ridosso della tratta ferroviaria e quindi si è dovuto ricorrere alla temporanea sospensione della circolazione.

Sono già diversi gli interventi dei pompieri, in tutto il Trentino, a causa di veicoli, senza catene, alle prese con l'asfalto reso particolarmente insidioso dall'intensa nevicata di queste ore.

Code e rallentamenti lungo la statale 47 della Valsugana tra Pergine e Grigno per i controlli ma soprattutto per i mezzi pesanti in difficoltà in quanto sprovvisti delle dotazioni invernali.

In particolare all'altezza di Borgo bloccati i camion in direzione di Bassano all'altezza della salita che porta alle gallerie e verso Trento da Castelnuovo, in quest'ultimo territorio comunale si è verificato poi un incidente con quattro persone coinvolte, fortunatamente non gravi.

Criticità anche sulla statale 250 tra Folgaria e Calliano, mentre è chiusa la provinciale 25 del Monte Bondone tra Viote e Garniga Vecchia a causa di alcune valanghe e alberi che sono crollati sulla strada.