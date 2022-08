Tragedia al lago di Lavarone: ritrovato il corpo del 17enne Willy, annegato dopo un tuffo dal pedalò

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio del 9 agosto al lago di Lavarone: il giovane non è più emerso dalle acque del lago dopo un tuffo dal pedalò. Le ricerche sono partite immediatamente ma sono state rese difficoltose dai fondali melmosi e dall'acqua torbida del lago

LAVARONE. Tragedia al lago di Lavarone, il corpo del 17enne Willy è stato ritrovato dopo due giorni di ricerche. Il giovane, un 17enne di Lonigo (nel Vicentino) arrivato in Italia da pochi mesi insieme alla famiglia dalla Costa d'Avorio, non era più emerso dall'acqua dopo un tuffo dal pedalò, sul quale si trovava insieme al fratello e a due amici.

A quel punto è stata immediata la chiamata d'allarme che ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono diretti i sommozzatori del corpo dei vigili del fuoco di Trento assieme ai volontari di Lavarone e Calceranica e alle forze dell'ordine. Le operazioni di ricerca però sono state complicate dai fondali melmosi e dall'acqua torbida del lago sull'Alpe Cimbra.

La visibilità sott'acqua infatti è praticamente pari a zero ad appena un metro dalla superficie (Qui Articolo) ed i soccorritori hanno quindi dovuto proseguire a tentativi nelle operazioni senza sosta portate avanti per ritrovare il 17enne. Una parte del lago è stata suddivisa a zone e ogni centimetro è stato passato con la strumentazione per cercare anche il minimo dettaglio.

Le squadre hanno lavorato anche con l'ausilio di un rover per la ricerca filoguidato e del sonar, mentre l'Amministrazione comunale ha temporaneamente vietato la balneazione nello specchio d'acqua. Dopo due giorni, le operazioni si sono concluse con il ritrovamento del corpo del giovane, mentre sul posto era presente anche la sua famiglia.