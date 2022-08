Tragedia nel lago di Lavarone, il sindaco: “Grande lutto, la comunità è vicina alla famiglia”. Il corpo del 17enne ritrovato grazie al rover

Il corpo del giovane Willy è stato recuperato nelle ultime ore dal lago di Lavarone, dove martedì si era tuffato durante un'uscita in pedalò senza più riemergere. Il 17enne è stato individuato grazie all'azione di un rover per la ricerca filoguidato ad una quindicina di metri di profondità. Il sindaco Isacco Corradi: “Un momento di grande sconforto, i genitori della vittima hanno ringraziato la comunità per la vicinanza dimostrata in questi giorni”