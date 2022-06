Tragedia in montagna, scivola sull'erba secca e precipita per un centinaio di metri: la vittima è un 72enne. A lanciare l'allarme la moglie

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. E' scivolato sull'erba secca e quindi è precipitato per un centinaio di metri. A morire sulle montagne trentine un 72enne residente a Vicenza.

L'allerta è scattata intorno alle 11.40 di oggi, mercoledì 1 giugno, lungo la discesa della forcella che unisce cima Cavallazza e cima Cavallazza Piccola a quota 2.100 metri circa sul passo Rolle (Qui articolo).

Il 72enne stava affrontano il sentiero insieme alla moglie, forse un errore di valutazione ha spinto la coppia a imboccare una traccia ingannevole di sentiero: l'escursionista è scivolato sull'erba secca.

A quel punto è precipitato nel vuoto per un centinaio di metri lungo i salti di roccia. La moglie non è più riuscita a vederlo e sentirlo, quindi ha allertato il Numero unico per le emergenze.

Il tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino, con il coordinatore dell'area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, che ha raggiunto la donna.

Successivamente è stato localizzato il 72enne, ormai purtroppo senza vita. Ottenute le autorizzazioni, il corpo è stato recuperato con l'aiuto di due soccorritori.

I vigili del fuoco di San Martino di Castrozza hanno preso in custodia la salma in attesa del trasferimento.