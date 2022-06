Tragedia sul Rolle, la vittima è Franco Corradin. E' precipitato nel dirupo davanti alla moglie dopo essere scivolato sull'erba

L'incidente è avvenuto lungo la discesa della forcella che unisce Cima Cavallazza e cime Cavallazza Piccola. A chiamare il Numero unico per le emergenze è stata la moglie, la quale non è più riuscita a vederlo e sentirlo

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. E' Franco Corradin il 72enne morto durante un'uscita sul passo Rolle. E' precipitato davanti agli occhi della moglie; originario di Vicenza, l'escursionista è scivolato sull'erba secca e poi è caduto per un centinaio di metri nel vuoto (Qui articolo).

Il 72enne era partito con la moglie dall'albergo per un'escursione quando è avvenuto l'incidente lungo la discesa della forcella che unisce cima Cavallazza e cima Cavallazza Piccola a quota 2.100 metri.

L'escursionista è scivolato sull'erba secca per precipitare per un centinaio di metri nel dirupo. A chiamare il Numero unico per le emergenze è stata la moglie, la quale non è più riuscita a vederlo e sentirlo.





Alla base del drammatico incidente ci sarebbe un errore di valutazione che ha spinto la coppia a imboccare una traccia ingannevole del sentiero. Invece di percorrere il tracciato, marito e moglie avrebbero scelto una via impervia per la discesa.

La situazione è apparsa fin da subito estremamente grave e il tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino, con il coordinatore dell'area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero.

I soccorritori hanno raggiunto la moglie per prestare assistenza e per circoscrivere la zona delle ricerche, successivamente hanno localizzato il corpo di Corradin, ormai purtroppo senza vita.

Ottenute le autorizzazioni, il corpo è stato recuperato con l'aiuto di due soccorritori. I vigili del fuoco di San Martino di Castrozza hanno preso in custodia la salma in attesa del trasferimento alla cappella mortuaria di Transacqua.