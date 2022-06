Tragedia nel lago di Monticolo, sarà effettuata l'autopsia sul corpo del 19enne Michael Hafner

Michael Hafner, il 19enne di Andriano, di cui da domenica 26 giugno si erano perse le tracce è stato trovato senza vita sul fondo del lago di Monticolo. La Procura di Bolzano in una nota spiega che non ci sono, allo stato, iscritti nel registro delle notizie di reato

APPIANO SULLA STRADA DEL VINO. E' stata disposta per la giornata di domani, 1 luglio, l'autopsia sul corpo di Michael Hafner, il 19 enne recuperato morto mercoledì dalle acque del lago di Monticolo, in Alto Adige.

La comunicazione è arrivata con una nota della Procura di Bolzano nella quale si spiega che il medico necroscopo che ha esaminato il corpo non ha rilevato segni esterni di lesioni.

Non ci sono, allo stato, iscritti nel registro delle notizie di reato.

Del giovane, originario di Andriano, si erano perse le tracce il 26 giugno da quando, assieme a un amico, stava utilizzando uno stand up paddle, una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola e si usa una pagaia per spostarsi.