Tragedia sul lavoro, la vittima è Sander Cerri. E' morto a 39 anni travolto da una parete che stava demolendo

Il drammatico incidente è avvenuto in corso Buonarroti a Trento. Il 39enne era operativo in un cantiere per ristrutturare un edificio. Trasportato all'ospedale, Cerri purtroppo è deceduto

TRENTO. E' Sander Cerri la vittima dell'incidente mortale avvenuto in un cantiere edile a Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 11 di oggi, venerdì 15 aprile, in corso Buonarroti all'altezza delle scuole medie Manzoni.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio di 39 anni di origini albanesi e operativo per un'azienda di Mezzolombardo, stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio quando è stato travolto da una parete che stava demolendo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco permanenti di Trento e forze dell'ordine, oltre agli ispettori del lavoro dell'Uopsal.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi, ma i soccorritori erano riusciti inizialmente a stabilizzarlo per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento. Purtroppo, però, le ferite si sono rivelate troppi gravi e Cerri è deceduto.

E' il terzo evento mortale sul lavoro in Trentino in questo 2022. Ieri a perdere la vita Aldo Fanton di 61 anni, travolto da un albero in val di Fiemme. A inizio marzo invece è morto Walter Guadagnini di 22 anni a seguito di un incidente boschivo.