Ucraina, quattro ambulanze dismesse partite per la Polonia: alla guida gli alpini

Quattro ambulanze dismesse dell'Ulss Dolomiti sono partite questa mattina, tramite la Protezione Civile Veneto, per l'Ucraina. Sono partite questa mattina, guidate dagli alpini, per il punto di raccolta di Palmanova e da lì raggiungeranno la Polonia

BELLUNO. Non si ferma l'impegno messo dal sistema Italia per aiutare la popolazione ucraina su due fronti quello dell'accoglienza in Italia ma anche quello alle frontiere tra Polonia e Ucraina dove in queste sono sono sempre di più gli arrivi di chi scappa dalla guerra.

Accanto alla tantissima solidarietà che arriva dai privati, una parte importante arriva anche dalle aziende sanitarie. Non solo offrendo vaccinazioni e visite mediche sul posto ma anche, concretamente, inviando aiuti a chi si trova in territorio di guerra.

E' quello che ha fatto nelle ultime ore l'Ulss Dolomiti che proprio questa mattina ha fatto partire, tramite la Protezione Civile del Veneto, 4 ambulanze dismesse.

Il recente arrivo dei nuovi mezzi Ulss ha consentito di poter rispondere subito alla richiesta della Regione Veneto, mettendo a disposizione queste 4 ambulanze dismesse ma in buono stato.

Questa mattina sono state consegnate agli uomini della Protezione civile di Belluno e sono partite subito, guidate dai nostri fidati Alpini, per il punto di raccolta di Palmanova e da lì raggiungeranno la Polonia.

“Che, insieme alle ambulanze, possa arrivare la solidarietà, il sostegno, il cuore "alpino" delle Dolomiti fatto di concreto sostegno per le persone in difficoltà” spiega in una nota l'Ulss.