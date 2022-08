Violenti temporali, grandine, allagamenti e colate di fango (FOTO): decine di interventi per i vigili del fuoco

BOLZANO. Sono stati decine gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco dell’Alto Adige che hanno dovuto fare i conti con i violenti temporali che si sono abbattuti sul Trentino-Alto Adige.





Se per la provincia di Trento non ci sono notizie di particolari interventi quella Bolzano non è stata risparmiata.





Qui si contano smottamenti, colate di fango che hanno portato con loro molti detriti e allagamenti che hanno interessato alcune abitazioni e diversi garage. Alcune zone sono state battute dalla grandine.





Tra le aree più colpite quelle della Val Gardena e nei dintorni di Brunico. In alcuni casi gli smottamenti provocati dal nubifragio hanno fatto scivolare i detriti lungo il pendio interrompendo la carreggiata sottostante e costringendo i pompieri a intervenire per mettere in sicurezza la strada e ripulirla da fango.





A Ortisei una colata di fango scesa dalla collina è finita nel giardino di un’abitazione. Diversi smottamenti si sono registrati a Riscone. A Roncadizza invece diversi interventi per allagamenti.