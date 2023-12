A Natale aumentano i rifiuti, in due giorni prodotti oltre 90mila chili. Ecco l'app Junker che permette di differenziare in modo corretto

Asia, l'Azienda speciale per l'igiene ambientale, serve 24 comuni tra la Rotaliana e l'Altopiano della Paganella per un totale di 30 mila famiglie. Oltre alle 300 isole stradali, sono state allestiti per queste festività cinque aree permanendi di raccolta di grandi quantità di imballaggi. A disposizione gratuitamente anche l'applicazione che aiuta a differenziare senza errori

LAVIS. A Natale aumenta la produzione dei rifiuti, in particolare imballaggi carta, cartone e plastica. Pensate che, secondo i dati di Asia, l'Azienda speciale per l'igiene ambientale che serve 24 comuni tra la Rotaliana e l'Altopiano della Paganella per un totale di 30 mila famiglie, tra Natale e Santo Stefano i rifiuti aumentano in media di 90 mila chilogrammi: in altre parole, ogni persona produce tre chili di rifiuti.

A livello italiano Comieco, il consorzio di recupero e riciclo dei materiali cellulosici, stima che in due giorni vengano prodotte 75mila tonnellate di carta e cartone: praticamente la capacità complessiva di una discarica di dimensioni medio-piccole.

Per far fronte all'aumento di rifiuti, oltre alle 300 isole stradali, Asia ha già allestito 5 aree permanenti di raccolta delle grandi quantità di imballaggi carta, cartone e plastica disponibili h24 nei territori di Fai della Paganella, Mezzocorona, Mezzolombardo, Andalo e Lavis che sono accessibili a tutta l’utenza di questi comuni utilizzando la propria tessera ambientale.

Ma, per conferire correttamente i rifiuti e aumentare la raccolta differenziata di qualità, oggi c'è uno strumento in più. Nei 24 Comuni trentini serviti da Asia è arrivata Junker, l’app per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuta 3 milioni di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti.

Asia ha, infatti, deciso di seguire l’esempio degli oltre 1800 comuni italiani che hanno adottato questa applicazione, mettendola gratuitamente a disposizione della propria utenza e anche dei turisti che, in occasione delle festività, visiteranno il territorio. L’app, che è accessibile anche ai non vedenti, è interamente tradotta in 12 lingue.

Come funziona? Per iniziare a usare Junker basta scaricare l'applicazione sul proprio smartphone. Funzionerà come un vero e proprio tutor personale, che aiuterà a differenziare i rifiuti senza errori. In caso di dubbi, basta inquadrare il codice a barre dell’imballaggio oppure scattare una foto al prodotto per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, dato che le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app - grazie alla geolocalizzazione - è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente.

Ma non basta. Nell'app i cittadini troveranno quiz per imparare sì a differenziare o a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta, delle isole di comunità e buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker, avranno anche la possibilità di ricevere messaggi di Asia in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici.

Ad oggi l'app Junker è usata in Trentino e Alto Adige da circa 33 mila utenti al giorno.

Intanto L'azienda per l'igiene ambientale ricorda le regole della differenziata: “secco indifferenziato nel cassonetto grigio, rifiuto organico nel cassonetto marrone, imballaggi leggeri in plastica alluminio, tetrapak e ferro nel cassonetto azzurro, imballaggi in carta e cartone nel cassonetto giallo, imballaggi in solo vetro nel cassonetto verde. Se i rifiuti saranno conferiti seguendo le indicazioni corrette, la qualità dei rifiuti raccolti permetterà di valorizzare il rifiuto e renderlo una risorsa preziosa per l’ambiente, diminuendo anche la tariffa rifiuti dovuta da ogni cittadina e cittadino”.