Caldo, nuovo record alla stazione di Bassano: “Sfiorati i 37 gradi di massima e minima attorno ai 26, superati i primati 'mostruosi' del 2011”

VICENZA. “Pensavamo di tenere a lungo i record mostruosi di fine agosto 2011, invece fare 36-38gradi alle soglie di settembre ormai non è più così raro”. Commentano così gli esperti di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa i livelli di temperature da record che negli scorsi giorni hanno interessato anche la fascia pedemontana nell'Alto Vicentino. Livelli che, come in Trentino (Qui Articolo) hanno portato a nuovi primati per quanto riguarda le massime nella terza decade di agosto.

“Questa lunga ondata di caldo ce la ricorderemo per molto tempo – scrivono – soprattutto per la sua intensità in rapporto al periodo. Siamo a pochi giorni dall'inizio di settembre e registriamo ancora massime sui 36-38 gradi, sono valori altissimi e l'unico precedente risale al 2011 proprio a fine agosto. Purtroppo però questa volta stiamo battendo anche quei valori che rappresentavano i record di molte stazioni Arpav per la terza decade di agosto dal 1994”.

In particolare, mercoledì 23 agosto la stazione Arpav di Bassano del Grappa ha registrato una massima di 36,9 gradi centigradi, mentre il precedente record del 2011 era di 36,4: “Moltissime altre stazioni – dice Meteo Bassano – hanno battuto i record per la terza decade. Citiamo solo quelle più vicine a noi: ad esempio Rosà Arpav ha registrato una massima di 38,6 gradi e il record precedente del 2011 era di 37,2 (superato quindi di quasi un grado e mezzo). Crespano Arpav, a 400 metri di quota, ha registrato 34,7 gradi contro il precedente record di 34,2”.

Una situazione alla quale si aggiungono tra l'altro minime tropicali: “A Bassano Arpav si sono registrate minime attorno ai 26 gradi centigradi. Pensate che nella normalità questo valore dovrebbe essere quasi la massima tipica del periodo, che per la terza decade di agosto è 28,5. Un'ondata quindi che ha infranto tantissimi record, sia in pianura che in montagna”. Fortunatamente, la fase anticiclonica di origine africana terminerà piuttosto bruscamente tra sabato e domenica, con l'ingresso di aria fredda e la formazione di precipitazioni e temporali diffusi (Qui Articolo).