Colpito da un malore, muore a Londra il trentino Luca Sartori. Lutto nel mondo della danza e della moda

L'annuncio dato da Vesa Hietala sui social: "Il personale medico ha cercato di rianimarlo per 50 minuti ma purtroppo non ha mai ripreso conoscenza”

TRENTO. “Ho perso l'amore della mia vita, il mio migliore amico e il mio compagno da 26 anni”. Inizia così il messaggio che è stato pubblicato su Instagram da Vesa Hietala compagno di Luca Sartori originario dal Trentino, ex ballerino e stilista.

Il 54enne è morto nei giorni scorsi a Londra a causa di un malore. Era nato a Riva del Garda ma da molti anni viveva a Londra nonostante il suo legame forte con l'Alto Garda

“Ha avuto un attacco cardiaco e il suo cuore si è fermato. Il personale medico – viene spiegato dal compagno – ha cercato di rianimarlo per 50 minuti ma purtroppo non ha mai ripreso conoscenza”.

Luca Sartori aveva 54 anni. Co-fondatore di Vesa Design e figura carismatica, Luca ha lasciato un segno indelebile nel settore e in chi lo ha conosciuto.

Come già detto è stato un ballerino ma anche un rinomato stilista. Sul corpo di Sartori le autorità britanniche hanno disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte.