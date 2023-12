Complesso intervento del soccorso alpino: un alpinista cade sul ghiaccio, sbattendo la testa e la spalla. Sul posto due elicotteri e altri cinque tecnici per salvare un 52enne

RECOARO. Complesso intervento di soccorso nel primo pomeriggio odierno per gli uomini del soccorso alpino della stazione di Recoaro - Valdagno.

I tecnici sono entrati in azione per soccorrere un'alpinista di 52 anni di Arzignano che, pur indossando le "catenelle" sotto gli scarponi, è scivolato sul sentiero ghiacciato del passo della Lora, non lontano dal rifugio Battisti, cadendo e sbattendo violentemente la testa e procurandosi un sospetto trauma cranico e una lesione alla spalla.

Il ferito è stato raggiunto dall'equipe medica dell'elicottero di Padova, sbarcata con il verricello circa una cinquantina di metri più in basso, mentre dalla valle saliva una squadra di cinque soccorritori per fornire supporto alle operazioni.

Il recupero dell'alpinista è stato ultimato dall'eliambulanza di Verona Emergenza, che ha prima calato il tecnico di elisoccorso e poi il medico, che ha dovuto indossare i ramponi per muoversi sulle insidiose lastre di ghiaccio.

Imbarellato e issato a bordo, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vicenza per gli accertamenti e le cure del caso.