Condannata Mereu per "aver finto il ricovero" ma non c'è truffa ai danni dell'Apss. Nei guai anche un primario

TRENTO. La dottoressa Liliana Mereu è stata condannata per falso, nei guai anche il primario che all'epoca firmato le dimissioni della specialista. Questa la decisione del giudice Gianmarco Giua.

I fatti risalgono alla primavera del 2020 e gli approfondimenti sono scattati a seguito di una lettera anonima su un presunto falso ricovero al reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento di Mereu.

Oggi professoressa associata all'università di Catania e direttrice di una clinica ginecologica in Sicilia, rappresentata in tribunale dal legale Franco Rossi Galante e assistito da Alessandro Baracetti, è stata condannata a 8 mesi per falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.

Il giudice ha condannato, 5 mesi e 10 giorni con la stessa accusa, anche il primario Gian Luca Marcomin. In quel periodo il medico del Santa Chiara e da agosto 2021 a Cavalese aveva valutato la ginecologa nella seconda fase del trattamento e firmò le dimissioni. Le richieste avanzate dal pm Davide Ognibene erano rispettivamente di 1 anno e 6 mesi a Mereu, per la quale è caduta l'accusa di truffa ai danni dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e un anno per il primario.

Ancora aperto il procedimento sulla dottoressa che firmò il ricovero di Mereu. La professionista, che verrà giudicata a gennaio, sostiene di essere stata indotta dalla stessa specialista per disporre la degenza sulla base di esami che non sarebbero, secondo l'accusa, mai stati eseguiti.

La professionista Mereu è legata alla vicenda che riguarda la scomparsa di Sara Pedri il 4 marzo 2021. E' imputata con Saverio Tateo per maltrattamenti in corsia. Nell'udienza preliminare davanti al gup Marco Tamburrino hanno chiesto di costituirsi parte civile 8 delle 21 parti offese tra cui la madre della giovane ginecologa. I danni sono quantificati in oltre un milione.

Dal canto loro Tateo (il licenziamento del quale da parte del Santa Chiara è stato giudicato illegittimo) e Mereu, che non lavorano più al Santa Chiara di Trento, negano ogni addebito e respingono con forza tutte le accuse.