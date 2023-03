Dal 37enne fermato con un ordigno “fatto in casa” al ricercato che doveva scontare la pena in carcere: decine di interventi della polizia in tutto il Trentino

Fra le varie operazioni i poliziotti hanno rintracciato un ricercato che si aggirava tranquillamente nel centro di Trento. Durante i vari controlli sono stati sequestrati complessivamente 200 grammi di hashish e 40 di cocaina

Foto d'archivio