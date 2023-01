Due valanghe in pochi minuti: una sulla Marmolada travolge una sciatrice, estratta viva dalla neve. Un distacco invece ha raggiunto la pista Fedare sul Nuvolau

BELLUNO. Due valanghe si sono staccate sulle montagne, versante bellunese. Un evento è avvenuto sulla Marmolada e una persona è rimasta coinvolta. Il distacco è avvenuto a monte del lago Fedaia sul confine tra Trentino e Veneto.

L'allerta è scattata intorno alle 13 di oggi, mercoledì 25 gennaio, quando la massa nevosa si è staccata in zona Pre de Padon. Da Trento è decollato l'elicottero per potarsi in quota, attivate anche le squadre del soccorso alpino per le verifiche e le attività.

Una persona è stata travolta dalla neve, la donna è stata estratta con l'aiuto di altri sciatori presenti in zona. E sono in corso le attività di soccorso. Presenti l'elicottero trentino, l'Air service center con equipe sanitaria e unità cinofila, soccorso alpino della Val Pettorina.

Un'altra valanga ha interessato, invece, la pista Fedare sul Nuvolau. Qui è intervenuto l'elicottero dell'Air service center trasportando equipaggio sanitario e unità cinofila, le verifiche hanno escluso il coinvolgimento di persone.

A seguito delle nevicate degli scorsi giorni e del rialzo delle temperature il pericolo valanghe sulle montagne è marcato in molte aree, come ieri sul Lagorai, dove Arianna Sittoni, scialpinista di 30 anni, è morta, mentre il 46enne Guido Trevisan, rimasto gravemente ferito (Qui articolo).

L'attuale gestore del rifugio Caldenave è legato alla Regina delle Dolomiti per l'attività al rifugio Pian dei Fiacconi, distrutto a sua volta da una valanga nel 2020 (Qui Articolo). Quest'estate, invece, la tragedia sulla Marmolada con il crollo del seracco, costato la vita a 11 persone.