Esce per fare la spesa a Trento ma si ritrova in contromano in autostrada a Bergamo dopo aver perso l'orientamento: paura per un 80enne

L'episodio nella serata di ieri: l'anziano è stato fermato dalla polizia stradale a Seriate, dopo aver percorso svariati chilometri in contromano in autostrada sulla A4. Gli agenti l'hanno trovato in stato confusionale

Foto d'archivio