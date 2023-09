Ginocchiate, calci e pugni a pecore e agnellini (VIDEO), i terribili maltrattamenti di un pastore trentino

TRENTO. "Pecore prese a calci, brutalmente maltrattate, a cui viene torto il collo, pugni e molto altro". È la denuncia fatta della Lav nei confronti di un pastore trentino, incastrato da un terribile video consegnato alle autorità, come racconta Annarita D'Errico, responsabile degli sportelli contro i maltrattamenti.

"Come tutti i casi presi in carico dallo sportello contro i maltrattamenti Lav - viene raccontato - questo terribile video che "incastra" il pastore nasce da segnalazioni di cittadini che di fronte alla violenza nei confronti di un animale non si girano dall'altra parte. E di questo li ringraziamo. E grazie anche ai volontari della Lav per il prezioso materiale raccolto e consegnato alle autorità preposte e che fornisce loro possibilità concrete di agire con velocità e decisione".

Il video mostra delle immagini difficili da vedere e che ritraggono scene di violenza inaudita: "Il pastore è stato filmato mentre divarica violentemente le zampe ad una pecora nel tentativo di far avvicinare un agnellino alle mammelle. La pecora tenta di ribellarsi alla modalità violenta di allattamento e il pastore l'afferra dalla testa torcendole il collo quasi a volerglielo rompere".

Poi, le sferra un pungo sul petto e si accanisce anche contro l'agnellino, colpendolo e scaraventando a terra "dove rimane senza più muoversi. Purtroppo - prosegue D'Errico - non sappiamo se sia deceduto o meno, perché nella concitazione del momento altre pecore si sono avvicinate coprendo la visuale ai nostri volontari, quasi a voler verificare lo stato di salute del cucciolo. Sempre nello stesso appostamento, il pastore ha afferrato degli agnellini per trasportarli all’interno di un baito in muratura poco lontano, portandoli a penzoloni per le zampe, nonostante i poveri animali si divincolassero per l'evidente dolore causato dalla trazione sugli arti".

Il video è stato consegnato dalla Lav alle forze dell'ordine con la speranza che il pastore non soltanto venga condannato ma anche "allontanato dal gregge affinché non possa più commettere azioni di questo genere a danno nessun animale".