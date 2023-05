Giochi invernali 2026, Roma conferma il Villaggio olimpico a Fiames. Zaia: "Poi verrà smantellato e non farà occupazione di suolo"

CORTINA D'AMPEZZO. "Sono stati confermati tutti i finanziamenti necessari per le opere che verranno realizzate per i Giochi e le opere che resteranno in eredità". A dirlo è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presente pochi giorni fa a Roma alla Cabina di regia sulle opere per le Olimpiadi Milano - Cortina 2026.

All'incontro con il Governo, il Coni, la Fondazione, la Società Infrastrutture è stato definito il piano degli investimenti. "Ricordo, fra i molti progetti che saranno realizzati, la variante di Cortina, la variante di Longarone, le opere sportive necessarie perché i Giochi si possano realizzare", prosegue Zaia.

Il presidente conferma il Villaggio Olimpico in località Fiames "con l'opzione del noleggio di moduli prefabbricati: poi verrà smantellato e non farà occupazione di suolo. Anche qui oggi abbiamo definito tutta la partita finanziaria". L'annuncio era arrivato poco tempo fa dal sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, che aveva illustrato dimensioni e costi: tra i 1.200 e i 1.300 posti letto per un totale di circa 36 milioni di euro.

Alla Cabina di Regia non è mancato il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.