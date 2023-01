Il gatto Teo è stato ucciso con una fucilata, la denuncia della Guardie Zoofile dell’Enpa: ''Un altro fatto gravissimo dopo il caso del felino colpito da una freccia''

VICENZA. Dopo l'episodio del gatto trafitto alla testa dalla freccia di una balestra avvenuto nei giorni scorsi (QUI L'ARTICOLO), ora dal Nucleo Guardie Zoofile Enpa arriva la conferma di un'altra macabra storia nell'Alto vicentino.

Si tratta di un gatto che è stato trovato morto in strada. qualcuno gli ha sparato, il foro di oltre un centimetro fatto dal proiettile che non ha lasciato scampo al povero animale.

I fatti risalgono a qualche settimana fa ma solo nelle scorse ore sono arrivate le conferme da parte delle Guardie Zoofile dell’Enpa che hanno effettuato gli accertamenti.

Al primo allertamento sono state raccolte le varie testimonianze. Alcuni residenti di via Scorloni a Trissino, dove è avvenuto l'episodio, infatti, hanno sentito una fucilata e poco dopo è stato trovato un gatto Teo, a terra lungo la strada.

“Il foro di oltre un centimetro sopra la spalla destra che aveva quasi trapassato in lunghezza il povero animale non lasciava spazio a dubbi, a Teo hanno sparato con un’arma a canna rigata usata per gli ungulati” spiega Renzo Rizzi delle Guardie Zoofile. Le immagini della radiografia, poi hanno confermato quello che è successo.

Le Guardie Zoofile hanno spiegato che stanno andando avanti le indagini per cercare di capire chi sia stato a sparare al povero gatto.