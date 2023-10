Il Muse sbarca su "Bake off Italia": "I concorrenti si sfideranno tra animali 'impagliati', dinosauri e pianeti". Ecco i dettagli

"Bake off Italia", programma dedicato al mondo della pasticceria condotto da Benedetta Parodi, fa tappa al Muse e alla Terrazza delle Stelle sul Monte Bondone per l'unica prova in esterna della nuova stagione. Ecco i dettagli

TRENTO. "Bake off Italia", programma dedicato al mondo della pasticceria condotto da Benedetta Parodi, fa tappa al Muse e alla Terrazza delle Stelle sul Monte Bondone per l'unica prova in esterna della nuova stagione. Durante la puntata i concorrenti si sfideranno tra animali tassidermizzati, dinosauri e pianeti, sotto gli occhi attenti di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, i tre giudici.

"Il museo - ha raccontato il direttore del Muse Michele Lanzinger - per un giorno si è trasformato in un laboratorio culinario dove la cura della tecnica e la scelta degli ingredienti ha cercato di valorizzare e rispettare le caratteristiche scientifiche degli elementi in gioco: è stata un'esperienza unica e stimolante, da entrambe le parti, che ha fatto incontrare due mondi solo apparentemente distanti".

"Alimentazione, scienza e natura sono infatti profondamente interconnesse tra loro e rappresentano una delle sfide a livello planetario: è stata l’occasione per riscoprire queste connessioni da un altro punto di vista, in uno scambio di conoscenze davvero arricchente e innovativo".

La puntata andrà in onda venerdì 3 novembre alle 21e20 su Real Time (canale 31). Per l'occasione, l'edificio disegnato da Renzo Piano, scelto dalla produzione televisiva come set per l'unica trasferta della nuova stagione, è stato 'vestito' di tutto punto con banconi, forni, fornelli e utensili da cucina: al centro del Big Void ha preso così forma un grande laboratorio culinario per una prova a sorpresa tutt’altro che semplice.

Un'inedita sistemazione, individuata assieme a Trentino Film Commission e Trentino Marketing, che costituirà una delle novità più particolari dell'undicesima edizione: è la prima volta, infatti, che un museo fa da sfondo a una puntata del programma.

Per affrontare al meglio la sfida, le aspiranti e gli aspiranti pasticceri hanno visitato anche l'osservatorio astronomico della Terrazza delle Stelle, a 1.600 metri di quota alle Viote del Monte Bondone. "È stato sorprendente scoprire come il lavoro del pasticciere e dello scienziato non siano poi così diversi. Tanta precisione, la necessità di sperimentare, l’attento studio di tutte le variabili in gioco e soprattutto la volontà di imparare dai propri errori", ha commentato Lanzinger.