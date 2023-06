Il Patt piange Bruno Girardi, storico militante autonomista e presidente del Consiglio comunale a Lavis: "Motivava e trascinava tutti"

E' grande il cordoglio in casa Patt per la scomparsa negli scorsi giorni di Bruno Girardi: "Fedele servitore del suo Comune e impegnato a favore della comunità anche nel mondo del volontariato. Rimarrà il ricordo delle tante battaglie per far vincere gli ideali autonomisti"

LAVIS. Il Partito autonomista trentino tirolese ricorda Bruno Girardi, storico militante autonomista e presidente del Consiglio comunale a Lavis scomparso negli scorsi giorni.

"Mai avremmo pensato di dover salutare in maniera così inaspettata l'amico Bruno", dicono Alberto Giovannini e Alessandro Micheli, rispettivamente presidente e segretario della sezione, con Franco Panizza (presidente provinciale) e Simone Marchiori (segretario politico). "L'avevamo visto pochi giorni prima in paese e l'abbiamo incontrato a Pressano all'ultimo saluto del comune amico Tullio Sontacchi. Ha segnato la storia del Partito autonomista trentino tirolese di Lavis con il suo impegno convinto e sempre in prima fila negli organi della Sezione e nell'Amministrazione comunale".

Tutti gli autonomisti di Lavis e dell'intero Trentino piangono Girardi con riconoscenza e sono vicini con tutto il loro affetto ai figli Daria e Lino e a tutti i suoi amatissimi famigliari.

"Fedele servitore per tanti anni del suo Comune - si legge nella nota di cordoglio - il "Bruno Guardia" contribuì in modo determinante all’elezione del primo sindaco autonomista di Lavis, Graziano Pellegrini, che lo chiamò a svolgere il delicato incarico di presidente del Consiglio. Per lui l'Autonomia si declinava innanzitutto come responsabilità verso la propria comunità, da cui derivava la necessità di mettersi in gioco con coraggio e con generosità disinteressata".

Una figura di riferimento per il partito ma anche molto impegnato a favore della comunità nel mondo del volontariato. "Una vita per l'Autonomia, ma anche una vita per il volontariato, quello dei fatti e dell'impegno diretto, che fosse nella Lega Pasi Battisti o nell'Unione delle famiglie trentine all'estero, in Sos Bambini Rumeni e negli aiuti umanitari, nella Banda, nella compagnia agli ospiti delle case di riposo con i simpatici 'Finché duran duran', o nei più disparati comitati in cui era l'apprezzato responsabile di cucina. Ogni volta che c'era bisogno, lui c'era e si metteva subito in moto per motivare e trascinare gli altri".

E' grande il cordoglio nel Patt. "Bruno, come tutte le persone appassionate, a volte era impulsivo e, forte delle sue convinzioni, non ti risparmiava i suoi richiami. Ma il suo animo buono e generoso lo portava ogni volta a superare la delusione, a rimettersi in moto e rimboccarsi di nuovo le maniche per privilegiare l'unità e puntare all'obiettivo. Ora purtroppo Bruno non è più tra noi e ne sentiremo tutti la mancanza. Ma rimarrà il ricordo piacevole dei tanti momenti vissuti assieme, delle tante battaglie per far vincere gli ideali autonomisti. Rimarrà soprattutto il suo esempio per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo ed in particolare per i giovani che oggi spesso si fanno sopraffare dalla delusione e dal disimpegno", concludono Giovannini, Micheli, Panizza e Marchiori.