In un anno fino a 14 casi di malaria in Trentino, Zuccali: "Spesso si sottovaluta". Dalla dengue alla west nile, con l'arrivo dell'estate si alza l'attenzione per le malattie tropicali

TRENTO. Ogni anno in Italia si verificano oltre 4 mila casi di malattie tropicali. Le patologie più diffuse, secondo i dati pubblicati dagli esperti dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, vanno dalla strongiloidosi all'echinococcosi, dalla dengue alla chikungunya. Per non parlare poi della malaria e della west nile.

La pandemia di Sars - Covid19 ci ha insegnato una cosa: una patologia presente in una parte del mondo può rapidamente 'viaggiare' e raggiungere qualsiasi altro luogo grazie alla mobilità di persone, cibi, animali e con l'aiuto del cambiamento climatico.

Il Trentino non è ovviamente indenne a tutto questo. Lo vediamo dai numeri di malattie importate: lo scorso anno abbiamo avuto un picco di malaria con 14 casi. “E' di fondamentale importanza informarsi prima della partenza. Disponiamo di due ambulatori per viaggiatori internazionali” ci spiega la dottoressa Maria Grazia Zuccali direttrice dell'Unità operativa di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Apss.

Dottoressa Zuccali, per quanto riguarda le malattie tropicali che situazione troviamo in Trentino?

Parliamo perlopiù di malaria che è una malattia di importazione. Si trasmette attraverso la puntura della zanzara Anopheles. Ci si ammala durante il viaggio e poi tornati a casa viene fatta la diagnosi.

Che dati abbiamo in Trentino per quanto riguarda questa malattia?

Dal 2011 al 2016 abbiamo avuto 47 casi di malaria notificati. Abbiamo poi l'arco temporale dal 2017 al 2022 ( escludendo gli anni 2020-2021 con la pandemia) con 52 casi con una diversa oscillazione nel tempo. Un leggero aumento lo abbiamo registrato lo scorso anno con 14 casi di malaria in Trentino.

Chi sono le persone contagiate dalla malaria?

I casi che abbiamo registrato sono per la maggior parte viaggiatori diretti in Africa per turismo e lavoro.

Poi ci sono persone che sono rientrate dal loro Paese d'origine e che raramente consultano i nostri servizi a Trento o Rovereto. Molti ritengono che se sono originari da un dato Paese non hanno bisogno di alcuna profilassi antimalarica perché conoscono la malattia e magari hanno contratto l'infezione da piccoli. Per questa scarsa conoscenza si ritengono immuni ed invece non lo sono. Anzi, la permanenza in un Paese dove la malattia non è endemica li rende suscettibili tali e quali a noi.

Ci sono altre malattie?

Noi abbiamo avuto casi di dengue che viene trasmesso dalle zanzare del genere Aedes. Lo scorso caso abbiamo avuto il caso di Cognola, individuato a Negrar e che ci ha portato immediatamente ad una disinfestazione.

Non abbiamo avuto casi di chikungunya e di West Nile perché la zanzara culex è presente con una densità bassissima non essendo in Trentino grandi spazi paludosi.

Che consigli darebbe ai viaggiatori?

Di informarsi. Prima di intraprendere un viaggio all'estero è possibile avere informazioni sulle vaccinazioni consigliate o obbligatorie, oltre che consigli di prevenzione per salvaguardare la propria salute, contattando i nostri due ambulatori per viaggiatori internazionali, autorizzati dal Ministero della salute. Tramite una chiamata oppure una mail è possibile avere un appuntamento. E' bene sapere che per le vaccinazioni devono essere fatto almeno due o tre settimane prima.