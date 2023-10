In Veneto scatta l'allerta arancione: da lunedì sino al primo novembre attese copiose precipitazioni. Numerosi i corsi d'acqua sotto osservazione

Il preallarme arancione scatterà già alle ore 12 di lunedì per i bacini di Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta - Bacchiglione - Alpone, Adige - Garda e Monti Lessini e Basso Brenta - Bacchiglione. La polizia locale invita alla massima prudenza al volante, soprattutto nei sottopassi.

VERONA. Allerta gialla in Trentino (Qui articolo), mentre il Veneto dirama una comunicazione di allerta arancione, il terzo livello di attenzione su quattro, a partire dal pomeriggio di lunedì 30 ottobre sino alla mezzanotte del primo novembre su tutti i bacini idrografici della regione.

Preallarme arancione, invece, dalle 12 di lunedì alle 14 di martedì 31 per i bacini di Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta - Bacchiglione - Alpone, Adige - Garda e Monti Lessini e Basso Brenta - Bacchiglione, mentre per tutti gli altri bacini sarà in vigore la "fase operativa di attenzione (gialla).

Il clou delle abbondanti precipitazioni attese si avrà nella giornata di domani, lunedì 30 ottobre, sino alla mattinata di martedì 31 con il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto che, oltre agli avvisi, si sta preparando per intervenire in caso di necessità. La polizia locale raccomanda massima prudenza alla guida, soprattutto nei sottopassi.