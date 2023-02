Incendio a Marlengo, 150 vigili del fuoco in azione per domare le fiamme spinte dal vento: evacuate alcune persone. Il bilancio dei danni in Trentino per il vento

La situazione sopra Marlengo è critica ma sotto controllo, spiegano i vigili del fuoco, che invitano a non intasare le linee telefoniche dei soccorsi (già sul posto per operare). La Pat, intanto, ha stilato un bilancio dei danni per le raffiche di vento in Trentino concentrati principalmente in Alta Valsugana

MARLENGO. E' critica la situazione sopra Marlengo a causa di un furioso incendio che sta distruggendo ettari di bosco sopra il paese e che è alimentato da un forte vento e dalla siccità che da tempo colpisce il territorio. Sul posto sono operativi circa 150 vigili del fuoco di tutta la zona che stanno cercando di contenere le fiamme (aumentante decisamente da quando è scoppiato intorno alle 16.50 al calare del buio). E sono già state evacuate alcune persone che si trovavano nelle vicinanze dell'incendio boschivo.

I lavori di spegnimento continueranno nella notte, il forte vento, come detto, rende difficile il lavoro dei vigili del fuoco e spinge ceneri e fiamme in strati più profondi del bosco. ''Tuttavia - spiegano i pompieri altoatesini - il fronte dell'incendio non rappresenta al momento una minaccia per la popolazione. Si chiede alla popolazione di non contattare i numeri di emergenza a causa dell'incendio boschivo a Marlinger Berg, perché le forze di emergenza sono già dispiegate e i numeri di emergenza devono essere tenuti liberi per altre emergenze''. Le fiamme sono ben visibili anche da Lagundo oltre che da Marlengo e il fumo è arrivato fino a Merano.

Intanto la Provincia di Trento ha fatto un bilancio dei danni causati dal vento durante la giornata. Gli eventi si sono concentrati prevalentemente nella prima mattinata e principalmente nella zona dell’Alta Valsugana, come vi ha raccontato durante la giornata il Dolomiti, interessando in maniera minore anche gli altri territori.



Gli interventi dei Vigili del fuoco hanno riguardato essenzialmente piante schiantate a terra o sulla strada, lamiere pericolanti, grondaie, oltre ad alcune linee telefoniche colpite da arbusti. Fortunatamente non ci sono state segnalazioni di feriti a causa del maltempo.

Ecco i territori interessati: Altopiano di Vezzena per piante e lamiere pericolanti (ore 5.39); Levico Terme per il danneggiamento della copertura della piscina comunale e di una abitazione in localita Santa Giuliana, presso un distributore di benzina e in seguito a schianti di piante (6.30); Vignola Falesina lungo la SP12 causa schianti di piante sulla sede stradale (8.05); Caldonazzo sulla SS 47 per schianti di piante sulla sede stradale (8.25); Cagnò, sulla SS 42 per schianti di piante (8.47); Fiera di Primiero per il danneggiamento di lamiere in copertura (9); Borgo Valsugana per il danneggiamento di un semaforo (9.10); Scurelle causa camini caduti su un'autovettura parcheggiata in strada (9.20); Peio per il danneggiamento di tetti e schianti di piante (10.10); Imer per un albero schiantato su un'abitazione (10.12); Passo Pordoi causa schianti di alberi (10.32); Sant’Orsola Terme per tegole pericolanti (10.47); Predazzo per il danneggiamento della copertura della caserma della Guardia di Finanza (11.18); Vermiglio per il danneggiamento di un tetto in lamiera (13.30).