Inverno caldo: febbraio tutto asciutto e la notte di Capodanno, a Trento Laste, è stata la più mite dal 1921

TRENTO. Un inverno con temperature ben al di sopra della media. Per capirlo basta osservare alcuni dati: la notte di Capodanno, a Trento Laste, è stata la più mite dal 1921 mentre la minima giornaliera più alta del gennaio 2023 (7,2 °C) risulta seconda solo a quella del gennaio 1974 (8 °C).

E' quanto risulta dall'analisi fornita da Meteo Trentino prendendo in considerazione i valori di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.

Quest'ultimo inverno meteorologico è risultato più secco e molto più caldo della media. Le precipitazioni sono risultate nella media per dicembre e gennaio ma, con febbraio del tutto asciutto, la precipitazione cumulata dell’inverno è risultata inferiore alla media ma comunque superiore a quella dell’inverno scorso.

Dal punto di vista delle precipitazioni invernali, si nota come alla stazione di Trento Laste il valore dell’inverno 2022-23 risulta inferiore alla media storica. Ci sono state giornate piovose (pioggia > 1 mm) solo in dicembre e gennaio, poi dopo il 23 dicembre non si è registrata più pioggia, con il mese di febbraio totalmente asciutto.

In tutte le stazioni si sono registrate precipitazioni inferiori ai valori medi, così come il numero dei giorni piovosi (escluso Predazzo).

LE TEMPERATURE

Per quanto riguarda le temperature medie dell’inverno 2022-23 di alcune stazioni meteorologiche a confronto con l’anno precedente, si nota come sia risultato in gran parte dei punti considerati più caldo e che per Rovereto sia stato il 2° valore più alto, superato solo di 0,1°C nel 2015.