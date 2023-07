Maltempo in Trentino, a causa della forte pioggia il parco di Brentonico finisce sott'acqua (FOTO)

BRENTONICO. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta a Brentonico dopo il nubifragio che è avvenuto nelle scorse ore.

Lungo la strada provinciale 128 la forte pioggia ha provocato alcuni smottamenti fortunatamente non di grandi dimensioni per i quali sono in corso i lavori per rimettere in sicurezza i versanti interessati e liberare i tratti stradali dal fango e dai sassi.

Particolarmente impegnativo l'intervento che si sta portando avanti in queste ore al parco di Brentonico finito sott'acqua dopo la forte pioggia di questa mattina.

I vigili del fuoco stanno usando le pompe in dotazione per aspirare l'acqua e rimettere in sicurezza la zona che proprio questa sera dovrebbe ospitare un importante appuntamento per la comunità.