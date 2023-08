Maltempo, nel Parco Adamello Brenta si stacca una frana (FOTO) di grosse dimensioni: “Variazioni al servizio mobilità e parcheggi”

A condividere gli scatti di quanto accaduto in Val Genova è proprio il Parco Naturale Adamello Brenta, che avvisa gli appassionati delle modifiche operate al servizio mobilità e parcheggi. Il gestore del rifugio Bedole, che fa parte come volontario del Soccorso alpino trentino, ha accompagnato una decina di escursionisti a valle per evitare ulteriori rischi