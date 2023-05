Manifestazione contro lupi e orsi, l'Oipa: “Fugatti lasci parlare gli scienziati e faccia autocritica piuttosto che blandire un elettorato rancoroso”

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. “L'obiettivo è quello della gestione da parte dell'autonomia della presenza degli orsi sul territorio trentino: il piano di gestione trentino”. Un piano che preveda, ha detto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti intervenendo alla manifestazione contro orsi e lupi organizzata in Piazza Dante (Qui Articolo), l'abbattimento come soluzione “quando gli orsi sono in sovrannumero rispetto alla convivenza uomo-animale”. Parole alle quali ora risponde l'Organizzazione internazionale protezione animali, suggerendo a Fugatti di lasciar parlare “gli scienziati, i naturalisti, gli etologi” e soprattutto di rispettare “le normative nazionali ed europee che tutelano orsi e lupi”.

“Invece di blandire continuamente un elettorato rancoroso e livoroso che vorrebbe la legge del taglione contro i grandi carnivori che abitano i boschi del Trentino – dice l'Oipa – che altro non fanno che seguire la propria natura, Fugatti dovrebbe pensare a fare un minimo di autocritica, laddove gli incidenti anche tragici cui abbiamo assistito sono da attribuire a una mancata o non corretta gestione della fauna”.

“I metodi non cruenti – conclude l'Oipa – e rispettosi della vita animale che possono determinare una serena convivenza tra i grandi carnivori e le comunità locali ci sono. Li applichi”. Come detto, le parole degli animalisti arrivano dopo la manifestazione che si è tenuta in centro a Trento in mattinata e che ha raccolto moltissime persone per dire, senza mezzi termini, 'no' alla presenza di lupi e orsi in Trentino. Tra gli striscioni non sono infatti mancati messaggi come “la nostra popolazione non è mai stata favorevole all'introduzione dell'orso e del lupo, non li vogliamo” o ancora “orsi e lupi via dal Trentino”. Rivolgendosi proprio agli animalisti, in Piazza Dante è arrivato anche uno slogan ad hoc: “Chi vuole orsi e lupi se li porti a casa propria non sulla nostra montagna”.