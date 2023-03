Meteo, a Trento temperature da inizi di maggio: “Toccati i 22 gradi, 6-7 in più della media”. Pioggia (finalmente) in vista per la prossima settimana: ecco le previsioni

L'analisi di Giacomo Poletti: “Tra ieri e oggi a Trento siamo sopra media di 6-7 gradi, sarebbero valori tipici per la fine di aprile e inizi di maggio”. Previsto il passaggio di una perturbazione in Trentino nella mattinata di martedì: dovrebbe portare fino a 30 millimetri di pioggia in particolare nella zona meridionale della Provincia

TRENTO. L'11 di marzo? Per la colonnina di mercurio a Trento sembrava il primo maggio. Nella giornata di ieri infatti (sabato) sono stati sfiorati i 22 gradi in val d'Adige, un valore, dice a il Dolomiti l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che sarebbe perfettamente in linea con le medie, per l'appunto, di fine aprile o di inizio maggio piuttosto che con quelle della seconda settimana di marzo. Per quanto riguarda i prossimi giorni però, dice l'esperto, è previsto (finalmente) il ritorno della pioggia sul territorio provinciale, al quale seguirà anche un temporaneo abbassamento delle temperature.

D'altronde, che in questa fase di crisi climatica le temperature siano in progressivo aumento non è certo una novità: “Più che guardare alla singola giornata – spiega Poletti – nell'ultima settimana ha stupito la costanza con la quale le temperature sono state sopra media. Ieri per esempio i valori registrati erano di 6-7 gradi maggiori rispetto a quanto riportano le medie storiche: a livello statistico, sarebbe stato un normalissimo 1 di maggio piuttosto che un 11 di marzo. Se prendiamo in considerazione gli ultimi 5-7 giorni sul territorio, compreso oggi (domenica 12 marzo) direi che abbiamo toccato livelli di caldo con pochi precedenti. Le anomalie massime peraltro si sono registrate fra Appennino centrale e Corsica”.

Dopo lunghe settimane caratterizzate dalla totale assenza di precipitazioni però, come detto per martedì è previsto il passaggio di una perturbazione in Trentino: “Non si tratta certo di una pioggia risolutiva dell'emergenza siccità – spiega l'esperto – ma in particolare nella zona sud-occidentale del Trentino (Giudicarie, Garda, Ledro e parte della Vallagarina) nella mattinata di martedì cadranno fino a 30 millimetri. I totali previsti a Trento e in Valsugana sono più bassi, tra i 10 ed i 20 millimetri, mentre per quanto riguarda la quota neve ci muoveremo intorno ai 1.800-1.900 metri (più bassa, intorno ai 1.500-1.600, in Val di Non e Val di Sole). Sulla parte bassa delle piste del Bondone per esempio, almeno inizialmente rischia quindi di piovere”.

In seguito al passaggio della perturbazione per qualche giorno le temperature scenderanno sotto media sul territorio provinciale. “Giovedì mattina in particolare – conclude Poletti – si registreranno i valori più bassi grazie all'assenza di vento e sopra i 500-600 metri è probabile che vada sottozero”. Per quanto riguarda invece le previsioni a lungo termine, non ci sono altre piogge in vista fino al weekend del 18-19 marzo: “I modelli vedono un certo dinamismo da domenica 19 – spiega l'esperto – ma non si vede ancora una perturbazione chiara ed è presto per annunciare eventuali altre piogge”.