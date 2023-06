Meteo, nuovi rovesci nel pomeriggio (e nei prossimi giorni temperature sotto media): ecco le previsioni

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Dopo una domenica mattina asciutta e soleggiata, il pomeriggio di oggi (11 giugno) sarà ancora una volta caratterizzato dalla nascita di grossi cumuli sui monti, localmente associati a rovesci e temporali e che in serata potrebbero interessare anche le valli più ampie. Sono queste le previsioni degli esperti per le prossime ore mentre, guardando all'inizio della prossima settimana, il tempo rimarrà instabile e sul territorio provinciale ci sarà un calo delle temperature.

Le prime gocce oggi, dice l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, arriveranno sul Lagorai e sul Brenta: “I modelli – scrive – vedono un pomeriggio con rovesci e temporali dalle cime in lento moto verso sud: rischio piogge alto su tutto il Trentino est e ovest, va un po' meglio la zona di Trento/Calisio/Cembra e forse la val di Non centrale, zone che in questi casi con vento da nord spesso evitano i temporali”.

Di fatto però, precisa l'esperto, qualche goccia prima di sera sarà possibile ovunque in Provincia. Come anticipato, anche per l'inizio della prossima settimana è prevista una certa instabilità, alla quale si accompagnerà un calo termico generalizzato con temperature massime, spiegano da Meteotrentino, inferiori alla media del periodo. Tra martedì e mercoledì in particolare, la colonnina di mercurio non dovrebbe salire a Trento oltre la soglia dei 25 gradi centigradi.

La giornata di domani (lunedì 12 giugno) sarà caratterizzata da “schiarite alternate ad annuvolamenti associati a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale” dicono gli esperti di Meteotrentino. “Martedì, mercoledì e giovedì – concludono – nuvolosità variabile e, soprattutto al pomeriggio-sera, probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale con temperature massime inferiori alla media”.