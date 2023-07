Orsi, Fugatti in tv non partecipa il confronto con gli animalisti e spiega: ''Mi trovino dove spostare tutti gli esemplari in eccesso". Lav: "E' l’antitesi di un amministratore pubblico"

TRENTO. “Presidente Fugatti, lei non crede nell’utilità di un confronto con gli animalisti, quindi ci congediamo da lei e segua in televisione quello che diranno gli altri nostri ospiti”. Tiberio Timperi, conduttore di Uno Mattina Estate su RaiUno ha salutato così questa mattina il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti che ha voluto parlare della sentenza resa nota venerdì scorso del Consiglio di Stato a condizione, spiegano gli animalisti, che non vi fosse un contraddittorio con il presidente della Lav in studio. (QUI LA PUNTATA COMPLETA)

Nel corso dell'intervento, il presidente Fugatti ha riaffermato la sua posizione in merito all'orsa Jj4 e la gestione degli orsi in Trentino. Ha ribadito come il Tar di Trento inizialmente “aveva dato ragione alla Pat dicendo che i provvedimenti fatti erano legittimi. Quindi noi ora attendiamo la decisione finale del tribunale amministrativo”.

Rimane il problema per il governatore del numero in eccesso di plantigradi presenti in Trentino. “Abbiamo anche in questi giorni esemplari che si avvicinano alle case. In tutte le parti del mondo vengono abbattuti e solo in Italia non viene fatto”.

Alla domanda su cosa non è stato fatto per contenere la crescita e il controllo della popolazione degli orsi sul nostro territorio in questi anni, Fugatti ha risposto: “Io non entro nel merito di ciò che è stato fatto o non è stato fatto. Non è questo il problema. Oggi il Trentino ha un numero sproporzionato di esemplari”. Ha poi ribadito che lo spostamento di un solo orso non risolve i problemi che ci sono. “Gli animalisti si preoccupano per lo spostamento di Jj4 ma io devo tutelare i cittadini da altre decine di esemplari di animali in eccesso. Le associazioni mi dovrebbero trovare un posto in giro per il mondo, possibilmente in Europa, dove spostare tutti questi esemplari ma non lo hanno trovato”. Il giornalista Tiberio Timperi ha poi spiegato che il governatore non crede nell'utilità di un confronto con gli animalisti ed ha quindi chiuso il collegamento.

Gianluca Felicetti, presidente Lav e presente questa mattina in studio con il noto biologo Stefano Petretti ha sottolineato come “Ancora una volta il Presidente Fugatti dimostra che lui è l’antitesi di un amministratore pubblico perché non confrontandosi nega le basi della democrazia, addirittura irridendo come ‘ideologica’ la sentenza di un Tribunale dello Stato, un disprezzo che potrà purtroppo esercitare fino a che prima o poi verrà scaricato al suo destino”.



Un’altra occasione persa dunque, quella di Fugatti, spiega la Lav, che non ha saputo cogliere neppure questa volta l’occasione di un confronto con chi sta incassando pareri favorevoli sia al Tar che al Consiglio di Stato sulla proposta di trasferimento all’estero a spese dell’associazione che ha già tutte le autorizzazioni ministeriali necessarie. “Ma per citare lo stesso presidente, sappiamo oramai che per lui uccidere Jj4 'è una questione di principio' e contro la stessa volontà della famiglia di Andrea Papi.”